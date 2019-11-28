БЕРЛИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ обратилось в суд ЕС с апелляционным иском по газопроводу Opal, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Мы обратились 20 ноября с апелляционным иском в Европейский суд", — заявила представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. В начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что в ситуации с газопроводом Opal "все вернется на место" и газопровод будет использоваться в полном объеме.

Ранее в четверг стало известно, что Еврокомиссия не будет обжаловать решение суда ЕС по ограничению использования мощностей газопровода Opal.