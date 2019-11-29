МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за девять месяцев 2019 года снизилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 173,531 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности за период составили 691,409 миллиарда рублей, увеличившись на 2,4% в годовом выражении.

"Татнефть" планирует нарастить инвестиции в 2020 году на 12,6% — до 121,5 миллиарда рублей.

Как ожидает компания, в 2019 году инвестиции составят 107,9 миллиарда рублей.

Компания планирует нарастить добычу нефти по всей группе компаний на 0,7% по сравнению с прошлым годом, до 29,7 миллиона тонн, говорится в презентации компании.

В 2018 году добыча группы "Татнефть" составила 29,5 миллиона тонн нефти. План на 2020 год также составляет 29,5 миллиона тонн. При этом компания отмечает, что 2020 год будет високосным, а планы по добыче нефти подразумевают сохранение ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группа "Татнефть" добыла 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".