МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в январе-сентябре 2019 года упала на 7,79% в годовом выражении и составила 157,683 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 10,7% — до 792,7 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения составила 194,5 миллиарда рублей, снизившись на 6,7%.

EBITDA "Транснефти" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 377 миллиардов рублей.

Свободный денежный поток за девять месяцев вырос на 54% и составил 48 миллиардов рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.