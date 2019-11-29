МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Транснефть" зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей, ожидает внесудебного урегулирования претензий в срок не более года, говорится в материалах компании.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.

Расходы по созданию резерва в отчетности компании включены в строку "Прочие (расходы)/доходы".

"Изменение статьи "Прочие (расходы)/ доходы" за девять месяцев в основном, обусловлено следующими факторами: признанием в отчетном периоде резерва на возмещение грузоотправителям имущественных потерь в сумме 23 031 миллиона рублей", — поясняет "Траснефть".

"По мнению руководства, ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента в рамках утвержденного советом директоров порядка — не более года, при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь", — уточняется в материалах компании.