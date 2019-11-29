МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Запуск "Силы Сибири" станет важным стимулом для дальнейшего сотрудничества Китая и России. Это первый газопровод, проложенный из России в КНР, и его ввод в эксплуатацию внесет весомый вклад в обеспечение стремительно растущих потребностей Китая в газе, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Однако даже с выходом газопровода на максимальную мощность, полностью покрыть потребности китайской экономики в газе он не сможет, поэтому Китай продолжит активно закупать СПГ на других рынках. Так или иначе, эксперты полагают, что в ближайшие годы Европа останется ключевым рынком для российского газа.

Запуск трубопровода "Сила Сибири", предусматривающего ежегодную поставку 38 млрд куб м российского газа в Китай, состоится 2 декабря. В церемонии открытия в рамках телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В "Газпроме" подчеркивают, что "Сила Сибири" является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и в мире.

ПОКРОЕТ ЛИ СИЛА СИБИРИ ПОТРЕБНОСТИ КИТАЯ В ГАЗЕ

В настоящее время Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа. По данным компании ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7%, импорт — на 30,7%.

Аналитики считают, что потребности в газе у Китая будут расти, поэтому едва ли можно ожидать снижения закупок СПГ в связи с запуском "Силы Сибири".

Старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко считает, что выход газопровода на полную мощность возможен в лучшем случае через три-четыре года, поэтому в момент запуска проект значительно не повлияет на баланс спроса и предложения в Китае.

"В 2020 году поставки составят менее 5% от всего китайского импорта газа и менее 2% от потребления", — сказал он.

Планы Китая по снижению доли угля в топливном балансе указывают и на то, что рост потребления продолжится, говорит начальник аналитического отдела “Церих Кэпитал Менеджмент” Николай Подлевских.

“Поступающим по "Силе Сибири" газом Китай сможет покрыть лишь порядка 12% своих текущих потребностей, в будущем они будут только расти, поэтому возможное замедление закупок Пекином газа из других стран будет лишь временным”, — отметил эксперт.

По оценкам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, даже при полной загрузке газопровода поставки газа способны покрыть менее 14% от общего потребления газа КНР.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что обширная территория КНР не позволяет компенсировать поставки СПГ российским трубопроводным газом.

"Соответственно, "Сила Сибири" — это проект для удовлетворения растущего спроса, а не замены поставок из других источников", — сказал он.

ВОЗМОЖНО ЛИ РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТА

"Сила Сибири" не только позволит Китаю диверсифицировать источники поставок газа, но также придаст уверенности другим потребителям АТР, считает Подлевских.

Следующим важным этапом планируется расширение газотранспортных мощностей газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Выход на проектные мощности Чаянды и Ковыкты, а также подключение Красноярского центра газодобычи со временем позволят рассматривать даже расширение поставок по проложенному в Китай маршруту, сказал эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время прорабатываются возможности поставок газа в Китай и по другим направлениям, а вот трубопроводные поставки российского газа в Корею, а тем более в Индию, пока представляют более отдаленную перспективу.

Маринченко полагает возможным строительство еще одной трубы в Китай по западному маршруту. По его мнению, этот маршрут был бы более выгодным для "Газпрома", поскольку в западной части страны сосредоточена его ресурсная база, но менее выгодным для Китая, так как основные индустриальные объекты расположены на востоке.

Кочетков также считает перспективным западный маршрут расширения газопровода и не исключает, что в ближайшие пять-семь лет экономика Китая потребует увеличения поставок газа, что станет поводом для строительства второй нитки.

“Китай при этом также не заинтересован в том, чтобы полностью отдавать себя в зависимость от экспортных возможностей "Газпрома", — уверен он.

ЕВРОПА ИЛИ АЗИЯ

Аналитики склонны считать азиатские рынки перспективными для газовой монополии. Вместе с тем, они уверены, что в ближайшие годы основным покупателем российского газа останется Европа.

Танурков подсчитал, что даже в случае, если будет реализован проект "Сила Сибири-2" и поставки газа вырастут до 68 млрд куб м, европейский рынок останется для российской монополии основным. Ведь только в 2018 году поставки газа в Европу без учета Турции и стран СНГ составили 176,8 млрд куб м, и в ближайшие годы также поставки увеличатся.

Подлевских не исключает, что со временем объемы газа в страны Азии могут превысить европейские, но это "не вопрос обозримого будущего".