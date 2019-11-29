МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя — ПРАЙМ. Россия считает важным сейчас достигнуть договоренности о пакетном соглашении с Украиной по газу, потом можно возвращаться к трехстороннему формату с Еврокомиссией, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас важно договориться о пакетных соглашениях, а потом можно встречаться", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, когда возможно возвращение к трехстороннему формату обсуждения будущего транзита и поставок газа РФ на Украину.

Возможность выплаты "Газпромом" присужденной Украине Стокгольмским судом суммы газом, как и в целом урегулирование задолженностей, является предметом обсуждаемого сторонами пакетного соглашения, сказал он.

"Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании, в первую очередь. Должны договориться", — добавил российский министр.

По его словам, новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе.

"Я думаю, что такая возможность есть, но нам доложат о результатах", — сказал Новак журналистам в кулуарах саммита ФСЭГ в Малабо, комментируя вопрос о возможности проведения новых двусторонних переговоров с Украиной по газу на следующей неделе.

"Сейчас работают специалисты конкретно "Газпрома" и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", — добавил министр.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

При этом президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а во вторник — с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.

Однако уже в четверг в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС). Минэнерго РФ и "Газпром" по итогам сообщили, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.