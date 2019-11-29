МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Цены на нефть в пятницу вечером продолжают стремительно опускаться — главным образом на рисках, связанных с предстоящим заседанием ОПЕК+, стоимость нефти марки WTI опускается более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.23 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,5%, до 60,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,15%, до 55,12 доллара за баррель.

Инвесторы по мере приближения заседаний ОПЕК+, которые состоятся 5-6 декабря, теряют надежду на углубление сокращений добычи нефти. Более того, агентство Блумберг ранее в пятницу написало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия на встречах в Вене планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение условий соглашения другими его участниками.