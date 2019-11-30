С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя /ПРАЙМ/. Пожар в нефтешахте в республике Коми, где погибли два человека, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" поступило 24 ноября в 20.35. Судьба двух горнорабочих оставалась неизвестной. Работа шахты была временно приостановлена. Пострадали два человека — спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу, как и один из горноспасателей. Сообщалось, что пожар на шахте был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Специалисты 27 ноября начали подачу пенообразователя и воды на аварийный участок шахты.

"Пожар потушен, но ликвидация будет объявлена позднее", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

В настоящее время, по данным ГУМЧС, на шахте "Яреганефть" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. "В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями ВГСЧ признаков пожара и погибших не обнаружено. Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два без вести пропавших работника шахты признаны Ухтинским городским судом погибшими. Специалисты оказывают медико-психологическое сопровождение семей погибших.