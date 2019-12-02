МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре снизилась на 1,2% в годовом выражении — до 11,244 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре не изменилась, отмечает агентство.