МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на заявление главы комитета США по по международным делам Джима Риша.

Из-за того, что строительство "Северного потока-2" должно быть закончено уже в ближайшие месяцы, у американского конгресса нет времени на работу над полномасштабным законопроектом об ограничительных мерах. Поэтому было принято решение пойти обходным путем, пишет издание.

Уточняется, что под новые санкции может попасть швейцарская компания Allseas, специализирующаяся на подводной трубоукладке.

Могут быть наложены ограничения на немецкий бизнес, который сотрудничает с "Газпромом" в этом проекте.

Срок введения новых экономических мер — по данным издания — до католического Рождества.

Эти санкции намерены включить в военный бюджет США.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, президент России Владимир Путин и глава правительства Китая Си Цзиньпин запустят газопровод "Сила Сибири", по которому будет транспортироваться газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.