МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Добыча газа в России в ноябре выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 64,035 миллиарда кубометров, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Добыча газа в январе-ноябре выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 670,084 миллиарда кубометров.

Согласно данным ЦДУ, "Новатэк" в ноябре увеличил добычу газа на 3,9%, до 5,492 миллиарда кубометров, в январе-ноябре – на 44,6%, до 63,933 миллиарда кубометров. Добыча газа "Роснефти" в ноябре снизилась на 1,2%, до 3,775 миллиарда кубометров, в январе-ноябре – на 3%, до 40,145 миллиардов кубометров.

"Лукойл" нарастил в ноябре добычу газа на 1,7%, до 1,733 миллиарда кубометров, в январе-ноябре сократил на 3%, до 18,674 миллиарда кубометров. Добыча газа "Сургутнефтегаза" выросла по итогам ноября на 3,4%, до 799 миллионов кубометров, по итогам января-ноября снизилась на 0,7%, до 8,799 миллиарда кубометров.

"Газпром нефть" нарастила добычу газа в ноябре на 16,4%, до 1,845 миллиарда кубометров, в январе-ноябре – на 17,4%, до 18,830 миллиарда кубометров. Добыча газа "Татнефти" в ноябре выросла на 3,5% и составила 81,7 миллиона кубометров, в январе-ноябре – на 1%, до 889,2 миллиона кубометров. "Русснефть" по итогам ноября снизила добычу газа на 6,3%, до 197,8 миллиона кубометров, по итогам января-ноября – также на 6,3%, до 2,150 миллиарда кубометров.