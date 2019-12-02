МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай в 2014 году с трудом договорились о стоимости поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири", и до сих пор идут дискуссии о возможной убыточности контракта для России. Эксперты пояснили РИА Новости, почему экспорт в КНР все же выгоден для РФ и какие дальнейшие перспективы он открывает для российского газа.

"Газпром" и китайская CNPC подписали договор в мае 2014 года. Он заключен на 30 лет и предполагает выход на ежегодные поставки 38 миллиардов кубометров газа.

Строительство газопровода "Сила Сибири" заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник дали старт поставкам по трубопроводу.

ВЗАИМОВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Согласно контракту "Газпрома" и CNPC, цена поставок по "Силе Сибири" привязана к цене на нефть. Такая формула несет в себе некоторые риски — от падения нефтяных котировок для российской стороны и их роста для китайской. Отсюда возникли опасения, что при неблагоприятной конъюнктуре проект вовсе может оказаться для России убыточным.

На вопрос об убыточности контракта еще в 2015 году отвечала глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Она тогда заявила, что при ценах, которые были на тот момент, проект рентабелен, но долгосрочные прогнозы давать не стала. Бурмистрова отмечала, что контракт подписан на 30 лет, неизвестно, какие будут цены, поэтому преждевременно давать такие комментарии.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что ценовые параметры российско-китайского контракта взаимовыгодны.

"Это на сегодняшний день наиболее предсказуемая модель ценообразования, что важно для проектов с длительным сроком окупаемости", — сказал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

О выгодной для РФ цене заявил также замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Сейчас, по нашим оценкам, она даже выше, чем в Европе, но при этом ниже цены импорта СПГ в Китай, что делает ее выгодной и для китайской стороны", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, при заключении контракта России в целом не потребовалось идти на какие-либо уступки, цена для Китая не была занижена и вполне конкурентоспособна.

ДРУГИЕ ПЛЮСЫ ДЛЯ РОССИИ

Вместе с тем, аналитики подчеркивают большие возможности в связи с началом поставок газа в Китай. Капитонов отмечает, что Россия обеспечила себе доступ к наиболее перспективному газовому рынку мира — потребление газа в КНР к середине 2030-х годов может увеличиться в два с половиной раза. Он также добавил, что запуск "Силы Сибири" создает задел и для новых газовых проектов с Китаем.

Немаловажен и эффект внутри страны. "Россия получила стимул к развитию месторождений Восточной Сибири, строительству газоперерабатывающих и газохимических мощностей. Без поставок газа в Китай эти стимулы близились бы к нулю, так как значительного внутреннего спроса на Дальнем Востоке фактически нет", — сказал Капитонов.

КИТАЙ В ЦЕЛОМ ДОВОЛЕН, НО ЦЕНОЙ — НЕ СОВСЕМ

Китай тоже заинтересован в расширении газового сотрудничества с РФ, особенно учитывая планы по переходу с угля на газ и улучшению экологической обстановки в стране.

Как заявил РИА Новости руководитель программы WWF России "климат и энергетика" Алексей Кокорин, запуск "Силы Сибири" позволит Китаю сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Об экологичности проекта говорил и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии начала поставок российского газа.

КНР уже активно ведет переговоры с "Газпромом" о дополнительных поставках по "Силе Сибири". Глава российской компании Алексей Миллер в июне сообщал, что речь идет о поставке еще 6 миллиардов кубометров газа в год.

Однако процесс снова могут затормозить разногласия по цене. КНР не хочет покупать дополнительный газ по текущей стоимости, сказал в октябре вице-президент PetroChina Company Limited (дочерняя компания CNPC) Лин Сяо. "Если бы текущая цена полностью устраивала нас, то тогда не нужно было бы вести переговоры о цене по дополнительным поставкам", — заявил он.