МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия и страны ОПЕК в будущем году объявят о новом существенном сокращении добычи, и нефть марки Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель, таков один из "шокирующих прогнозов" Saxo Bank.

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на будущий год. Они касаются в основном серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую.

"В 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, не упускают возможность и объявляют о новом сильном сокращении добычи. Одновременно следующий этап IPO компании Aramco обеспечивает ее желаемую оценку для инвесторов за пределами королевства", — пишут эксперты банка.

"Захваченный врасплох, рынок нефти спешит покрыть короткие позиции, хеджеры стремятся закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен, и марка Brent возвращается к 90 долларов за баррель. Для России это огромная выгода", — продолжают они.

Не менее выгодным для России окажется и развитие зеленой энергетики. По мнению экспертов Saxo Bank, увеличение внимания к климатической политике во всем мире продолжит повышать долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте.

"Россия оказывается в выигрыше на двух фронтах: во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров… Второе направление – перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель. Спрос на никель в 2020 году поднимается до небес", — прогнозируют в Saxo Bank.