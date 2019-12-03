МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия в ноябре исполнила сделку ОПЕК+ на 85,5%, в декабре стремится к 100%, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы вышли на уровень 195 тысяч баррелей, то есть это близко к 200 тысячам баррелей, чуть меньше планового значения. Это 85,5%", — сказал он, отвечая на вопрос об исполнении РФ сделки ОПЕК+ в ноябре.

Новак подчеркнул, что в декабре Россия стремится к 100% исполнению сделки. "В декабре стремимся к тому, чтобы исполнять в полном объеме на уровне 200-228 тысяч баррелей. Считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период", — сказал он.

По его словам, в российской статистике учитывается газовый конденсат, добыча которого показала сильный рост в последнее время. "Если брать без учета прироста добычи конденсата, брать только нефть, то у нас показатель как раз выходит на уровень 225-230 тысяч баррелей", — сказал министр.

Новак добавил, что на предстоящей встрече ОПЕК+ Россия будет обсуждать возможность расчета квот без учета конденсата.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2020 года. Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря.