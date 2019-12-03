МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. "Золотой век" сланцевой нефти действительно заканчивается, но ожидать снижения добычи в США раньше начала 2030-х не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что на грядущем заседании ОПЕК организация будет исходить из того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти в США подходит к концу и в следующем году существенно замедлится. Трейдеры и руководители компаний тоже убеждены, что добыча в США в следующем году будет расти медленнее, чем в текущем, и значительно медленнее, чем в 2018 году.

Исходя из этого, по информации агентства, министры стран-участниц будут обсуждать продление текущей сделки вместо дальнейшего снижения уровня добычи нефти.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

Рассуждая о том, почему ОПЕК задумалась о конце "золотого века" сланцевой нефти в США, эксперты начинают с того, что рост добычи и инвестиций в этой сфере, а также количество буровых установок действительно снизились.

Такая тенденция может продолжиться в 2020 году, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Американские добывающие компании с начала года сместили вектор развития на увеличение прибыли для акционеров, из-за чего капитальные инвестиции в новое бурение значительно снизились.

"Количество действующих буровых установок по добыче нефти в США находится на самом низком уровне с конца марта 2017 года — думаю, в своем прогнозе ОПЕК опирается на подобный факт, прогнозируя завершение сланцевого бума", — добавляет аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов.

Их число, по данным Baker Hughes, с начала года снизилось с 885 до 668 штук (-24,5%), уточняет Галактионов.

По мнению старшего аналитика банка "Уралсиб" Алексея Кокина, среди причин замедления роста добычи — дефицит и, как следствие, удорожание всех услуг, связанных с разработкой месторождений (бурение, закачивание, гидроразрывы), с транспортировкой нефти, а также геологические осложнения. Рост добычи в любой крупной нефтегазовой провинции рано или поздно упирается в такого рода ограничения. То, что в США добыча выросла почти до 13 млн баррелей в сутки, уже стало неожиданностью для многих прогнозистов, считает эксперт.

Судя по опубликованным бюджетам нефтяных компаний на будущий год, капитальные расходы будут снижены еще больше, что позволяет рассчитывать на дальнейшее сокращение темпов роста американской добычи, считает Галактионов.

Прогноз по добыче в США в 2020 году от Управления энергетической информации США (EIA) предполагает средний уровень 13,3 млн баррелей в сутки, или рост на 8,1% к ожидаемому уровню 2019 года. В 2019 году рост добычи может составить 12,1%, хотя в прошлом году темпы роста держались на уровне около 17%.

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Антонов называет и другую возможную причину такой позиции ОПЕК по сланцевой нефти. По его мнению, подобные прогнозы — единственное, что остается картелю, чтобы поддерживать цены на нефть на относительно высоком уровне: рынок уже привык к тому, что из общего объема вычитаются 1,2 млн баррелей в день, получить дополнительное сокращение объемов сложно. Тем более что Россия собирается, например, не учитывать при подсчете добычи попутный газ.

А остальные участники картеля, по мнению эксперта, думают о том, как наполнить свои бюджеты, и заинтересованы в первую очередь в этом, а не в сокращении добычи, как таковой.

Снижение сланцевой добычи в США вряд ли наступит раньше начала 2030-х годов, считает Кокин. В последнем долгосрочном прогнозе ОПЕК ожидает, что сланцевая добыча достигнет 17,0 млн баррелей в сутки в 2025 году, 17,3 млн — в 2030 году, а в 2035 уже снизится до 16,3 млн баррелей в сутки.