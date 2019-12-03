МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. "Золотой век" сланцевой нефти действительно заканчивается, но ожидать снижения добычи в США раньше начала 2030-х не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что на грядущем заседании ОПЕК организация будет исходить из того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти в США подходит к концу и в следующем году существенно замедлится. Трейдеры и руководители компаний тоже убеждены, что добыча в США в следующем году будет расти медленнее, чем в текущем, и значительно медленнее, чем в 2018 году.

Исходя из этого, по информации агентства, министры стран-участниц будут обсуждать продление текущей сделки вместо дальнейшего снижения уровня добычи нефти. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

Рассуждая о том, почему ОПЕК задумалась о конце "золотого века" сланцевой нефти в США, эксперты начинают с того, что рост добычи и инвестиций в этой сфере, а также количество буровых установок действительно снизились.

Такая тенденция может продолжиться в 2020 году, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Американские добывающие компании с начала года сместили вектор развития на увеличение прибыли для акционеров, из-за чего капитальные инвестиции в новое бурение значительно снизились. 

"Количество действующих буровых установок по добыче нефти в США находится на самом низком уровне с конца марта 2017 года — думаю, в своем прогнозе ОПЕК опирается на подобный факт, прогнозируя завершение сланцевого бума", — добавляет аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов.

Их число, по данным Baker Hughes, с начала года снизилось с 885 до 668 штук (-24,5%), уточняет Галактионов.

По мнению старшего аналитика банка "Уралсиб" Алексея Кокина, среди причин замедления роста добычи — дефицит и, как следствие, удорожание всех услуг, связанных с разработкой месторождений (бурение, закачивание, гидроразрывы), с транспортировкой нефти, а также геологические осложнения. Рост добычи в любой крупной нефтегазовой провинции рано или поздно упирается в такого рода ограничения. То, что в США добыча выросла почти до 13 млн баррелей в сутки, уже стало неожиданностью для многих прогнозистов, считает эксперт.

ОПЕК

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Судя по опубликованным бюджетам нефтяных компаний на будущий год, капитальные расходы будут снижены еще больше, что позволяет рассчитывать на дальнейшее сокращение темпов роста американской добычи, считает Галактионов.

Прогноз по добыче в США в 2020 году от Управления энергетической информации США (EIA) предполагает средний уровень 13,3 млн баррелей в сутки, или рост на 8,1% к ожидаемому уровню 2019 года. В 2019 году рост добычи может составить 12,1%, хотя в прошлом году темпы роста держались на уровне около 17%.

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Антонов называет и другую возможную причину такой позиции ОПЕК по сланцевой нефти. По его мнению, подобные прогнозы — единственное, что остается картелю, чтобы поддерживать цены на нефть на относительно высоком уровне: рынок уже привык к тому, что из общего объема вычитаются 1,2 млн баррелей в день, получить дополнительное сокращение объемов сложно. Тем более что Россия собирается, например, не учитывать при подсчете добычи попутный газ.

А остальные участники картеля, по мнению эксперта, думают о том, как наполнить свои бюджеты, и заинтересованы в первую очередь в этом, а не в сокращении добычи, как таковой.

Снижение сланцевой добычи в США вряд ли наступит раньше начала 2030-х годов, считает Кокин. В последнем долгосрочном прогнозе ОПЕК ожидает, что сланцевая добыча достигнет 17,0 млн баррелей в сутки в 2025 году, 17,3 млн — в 2030 году, а в 2035 уже снизится до 16,3 млн баррелей в сутки.