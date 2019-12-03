МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в 2020 году выйти с инициативой изменить дивидендную политику, формально закрепив дивидендные выплаты в 50% от нормализованной чистой прибыли, заявил первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин.

"С учетом того, что государство практически определилось со своей позицией в части выплаты 50%, мы в следующем году выйдем с инициативой пересмотреть нашу дивидендную политику с целью закрепления нашего действующего порядка, то есть выплаты дивидендов в размере 50% от нормализованной чистой прибыли", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции компании.

"Мы считаем, что более справедливым было бы добиваться обеспечения объема выплат дивидендов свободным денежным потоком, но, с другой стороны, позиция государства определена, мы будем это обсуждать с ключевыми федеральными органами исполнительной власти", — добавил он.