МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство не поддержало идею обратного выкупа (buy back) акций "Транснефти", заявил во время конференц-звонка первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Действительно, мы выходили с предложением о buy back наших акций. Оно не было поддержано государством, нашим основным акционером, и пока мнение основного акционера на эту тему не поменялось", — сказал он.

"Транснефть" в октябре 2018 года сообщала, что в среднесрочной перспективе планирует трехлетнюю программу buy back объемом до 20 миллиардов рублей и может использовать выкупленные акции для мотивационной программы менеджмента или продать при благоприятных рыночных условиях. Гришанин тогда же заявлял, что компания планирует в 2019 году принять опционную программу для менеджмента в рамках buy back. В апреле текущего года программа buy back обсуждалась на совете директоров компании.

Президент компании Николай Токарев 30 октября в Будапеште говорил, что ситуация для buy back сейчас не самая лучшая, так как финансы компании нужны на решение других проблем. Он не исключал, что придется сдвинуть сроки программы.

Ещё ранее, 7 июня, глава "Транснефти" говорил, что компания может направлять на buy back 6-7 миллиардов рублей в год равными долями.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78,55% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,45% уставного капитала) находятся у частных владельцев.