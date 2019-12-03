КИЕВ, 3 дек — ПРАЙМ. "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили договор на транзит нефти по территории Украины на 10 лет, сообщила пресс-служба украинской компании.

"Третьего декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на десять лет — с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между компаниями актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе, при этом базовые принципы сотрудничества двух нефтетранспортных операторов остались без изменений.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.