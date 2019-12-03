МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в октябре исполнили договорённость о сокращении добычи нефти на 141%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на слова делегата организации.

"Во вторник комитет в Вене оценил выполнение соглашения о сокращении добычи нефти в октябре в 141%", — говорится в сообщении. При этом, по словам источников агентства, только страны ОПЕК перевыполнили свои обязательства на 42%.

Кроме того, в сообщении отмечается, что мониторинговый комитет обсуждает просьбу России исключить из расчета добычу газового конденсата, которая показала сильный рост в последнее время.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до истечения первого квартала 2020 года.

В конце ноября глава минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из механизма определения квот в рамках соглашения ОПЕК+. По словам главы совета директоров Иркутской нефтяной компании Сергея Донского, исключение газового конденсата из расчета квот обсуждается на период после истечения срока текущих договорённостей — очевидно, в случае продления их действия.