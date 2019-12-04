ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Участники ОПЕК+ рассмотрят возможность продления сделки по сокращению добычи нефти, в том числе, до июня и на весь 2020 год, сказал журналистам министр нефти Ирака Тамир Гадбан.

"Как ОПЕК и ОПЕК+ работают — они обсуждают и достигают соглашения. Слишком рано решать, будет ли это март, или июль или весь год — все три сценария или опции будут обсуждаться. Зависит от окончательного консенсуса всех", — ответил он на вопрос о том, есть ли среди стран ОПЕК консенсус по вопросу продления договоренности.

Гадбан также сообщил, что ОПЕК+ обсудит предложение России по исключению газового конденсата из расчета квот по добыче нефти в рамках соглашения о сокращении производства этого сырья.

"Это будет обсуждаться. Они должны убедить остальных, что то, что они предлагают, выполнимо", — сказал он.

Заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться дальнейшая судьба договорённостей, пройдут 5-6 декабря в Вене.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до истечения первого квартала 2020 года.