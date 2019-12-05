ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Татьяна Киселева. Страны ОПЕК+ в четверг в Вене начнут свою декабрьскую серию обсуждений перспектив соглашения о сокращении добычи нефти. Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления сделки, однако Россия считает целесообразным говорить об этом ближе к апрелю, когда истекает ее действующий срок.

Первым в четверг пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценивает текущие результаты сделки и дает рекомендации по ее дальнейшему развитию. Затем в этот же день состоится встреча всех стран ОПЕК. Уже 6 декабря результаты двух предшествующих заседаний будут обсуждаться на общем заседании ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до истечения первого квартала 2020 года.

ВОПРОС О ПРОДЛЕНИИ

Пожалуй, давно мнения в ОПЕК+ по будущему сделки так не разнились перед общим заседанием. Взять, к примеру, основную интригу — возможность продления сделки ОПЕК+. Ряд министров заявляют о консенсусе в альянсе по данному вопросу, однако озвучиваемые сроки разнятся.

Так, министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи в среду заявил, что основная цель ОПЕК+ заключается в продлении действия сделки, и что арабские страны Персидского залива, которые входят в альянс, достигли консенсуса в необходимости продления соглашения до конца 2020 года.

На прошлой же неделе министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима допустил необходимость продления сделки, но краткосрочно. Он пояснил, что рынок близок к потребности в большем количестве нефти.

"Как ОПЕК и ОПЕК+ работают — они обсуждают и достигают соглашения. Слишком рано решать, будет ли это март, или июль, или весь год — все три сценария или опции будут обсуждаться. Зависит от окончательного консенсуса всех", — прокомментировал вопрос о наличии консенсуса в ОПЕК по продлению сделки министр нефти Ирака Тамир Гадбан. Сам он предпочитает продление до конца 2020 года, добавил он.

Однако позиция России по данному вопросу остается тайной. На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что говорить о продлении соглашения ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю, а пока рано обсуждать этот вопрос.

Публично не высказывалась о продлении сделки и Саудовская Аравия. Хотя издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ноябре заявляло, что королевство будет настаивать на продлении сокращения добычи нефти до середины 2020 года, чтобы поддержать IPO государственной компании Saudi Aramco.

УВЕЛИЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЯ

Еще одной интригой встречи поначалу казался вопрос о необходимости увеличения сокращения добычи нефти ОПЕК+. О том, что вопрос будет обсуждаться, заявлял министр нефти Ирака. Так, агентство Рейтер со ссылкой на его слова писало, что ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день.

Однако в среду, отвечая на вопрос журналиста, почему было такое предложение по более сильному сокращению, Гадбан сказал: "Мы на самом деле не предлагали этого, это было непонимание. Я сказал… что существует мнение, что требуется более серьезное сокращение, потому что, опираясь на оценки, продолжение текущего сокращения до конца первого квартала может не оказать существенного влияния на запасы".

Чуть ранее, в конце ноября, министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи говорил: "Слышал слухи, что были запросы сократить больше, но я не знаю, мы не обсуждали ничего между странами залива, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, никогда не вели подобных обсуждений".

А МОЖНО БЕЗ КОНДЕНСАТА?

Россия уже несколько месяцев недовыполнят соглашение ОПЕК+. Так, в ноябре показатель исполнения сделки составил 85,5%, сообщил Новак. Минэнерго РФ объясняет подобную динамику ростом добычи газового конденсата, который учитывается в российской статистике по добыче нефти.

"Если брать без учета прироста добычи конденсата, брать только нефть, то у нас показатель как раз выходит на уровень 225-230 тысяч баррелей", — сказал министр.

По словам Новака, на встрече ОПЕК+ Россия будет обсуждать возможность расчета квот без учета конденсата, который составляет в добыче нефти 7-8%. При этом в ноябре глава совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергей Донской говорил, что исключение газового конденсата из расчета квот обсуждается на период после марта 2020 года.

Реакции остальных стран альянса на подобные высказывания пока не было. Однако, как отметил министр нефти Ирака в среду, данный вопрос нуждается в обсуждении. "Это будет обсуждаться. Они должны убедить остальных, что то, что они предлагают, выполнимо", — сказал он.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, Россия и ОПЕК все же договорятся на декабрьском заседании продлить сделку ОПЕК+ на еще шесть месяцев.

"Ожидания замедления темпов роста добычи сланцевой нефти в США и появления так называемых "зеленых ростков" экономики должны придать им устойчивость, чтобы противостоять необходимости увеличения сокращения", — добавил он.

"И если это действительно так, то последует слабая ценовая динамика в начале 2020 года, так как предложение будет больше, чем спрос", — предупредил при этом эксперт.

Хансен также добавил, что еще одним моментом для обсуждения является соблюдение обязательств Ираком, Нигерией и Россией, которые до сих пор не были выполнены. Соблюдение требований этими странами поможет поддержать цену и тем самым уменьшить потребность в более существенном сокращении добычи, отметил он.