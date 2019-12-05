МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco хочет застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак, а также на случай военного вмешательства, пишет Reuters со ссылкой на источники. Саудовская Аравия рассказала, чем ее атаковал Иран, у хуситов своя версия

Как рассказали собеседники агентства, Saudi Aramco стала планировать такой вид страховки после того, как на объекты компании напали беспилотники, приведшие к большим убыткам.

В настоящее время саудовская компания ведет переговоры со страховыми компаниями, но пока неизвестно, какой именно вариант выберет корпорация. Это может быть либо частичная страховка, либо полная.

Возможные страховые случаи:

террористическая атака

саботаж



война (в том числе — гражданская)



компенсация стоимости прерывания работы бизнеса



В компании Saudi Aramco агентству отказались комментировать информацию по страхованию.

Напомним, что 14 сентября текущего года произошла атака беспилотников на инфраструктуру Saudi Aramco. Пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. Компания приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки, это более половины общей добычи в стране.