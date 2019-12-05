СМИ: Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco хочет застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак, а также на случай военного вмешательства, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Как рассказали собеседники агентства, Saudi Aramco стала планировать такой вид страховки после того, как на объекты компании напали беспилотники, приведшие к большим убыткам.
В настоящее время саудовская компания ведет переговоры со страховыми компаниями, но пока неизвестно, какой именно вариант выберет корпорация. Это может быть либо частичная страховка, либо полная.
Возможные страховые случаи:
- террористическая атака
- саботаж
- война (в том числе — гражданская)
- компенсация стоимости прерывания работы бизнеса
В компании Saudi Aramco агентству отказались комментировать информацию по страхованию.
Напомним, что 14 сентября текущего года произошла атака беспилотников на инфраструктуру Saudi Aramco. Пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. Компания приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки, это более половины общей добычи в стране.
https://1prime.ru/energy/20191205/830644878.html