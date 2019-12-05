МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсудит дополнительное сокращение добычи нефти более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки, сказали агентству Рейтер два источника, знакомые с ходом переговоров.

"ОПЕК и ее союзники во главе с Россией обсудят в четверг углубление сокращения добычи нефти более чем на 400 тысяч баррелей в день", — пишет агентство.

Источники добавили, что это основной сценарий для встреч, которые пройдут в четверг.

В четверг в Вене стартуют встречи ОПЕК+. Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления срока соглашения о сокращении добычи, которое действует до конца первого квартала 2020 года.

Ранее в декабре агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана сообщило, что ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос о расширении объема сокращения добычи нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.