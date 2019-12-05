МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 101,571 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом объем экспорта нефти в январе-октябре вырос на 4,4% — до 222,938 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-октябре снизился на 8% — до 116,587 миллиона тонн, в денежном выражении — на 15,2%, до 55,329 миллиарда долларов.

В октябре экспорт нефти из РФ вырос по отношению к сентябрю на 7,7% — до 24,352 миллиона тонн, доходы — на 7,9%, до 10,688 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в октябре снизился на 12,2% относительно сентября — до 11,614 миллиона тонн, доходы — на 9,6%, до 5,395 миллиарда долларов.

Доходы РФ от экспорта газа за январь-октябрь снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,4% — до 34,194 миллиарда долларов, по данным ФТС.

Экспорт газа за десять месяцев снизился на 2,4% — до 179,2 миллиарда кубометров.

При этом экспорт газа в октябре по отношению к сентябрю вырос на 18,3% — до 19,4 миллиарда кубометров, а доходы от него увеличились на 15,9% — до 3,105 миллиарда долларов.

Как сообщал "Газпром" в начале ноября, компания в январе-октябре увеличила добычу газа на 0,4%, до 409,9 миллиарда кубометров. Добыча "Газпрома" по итогам 2018 года составила 497,6 миллиарда кубометров газа.