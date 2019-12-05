Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот для стран не-ОПЕК
ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.
"Приняты рекомендации, которые мы представили — исключить из мониторинга объемы конденсата… Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть. Поэтому будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК", — сказал он.
"Все согласны", — добавил министр.
https://1prime.ru/energy/20191205/830650217.html