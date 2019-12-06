ВЕНА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Пресс-конференция ОПЕК, запланированная по итогам заседания организации в четверг, отменена, однако встреча продолжается уже шестой час, передает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства Блумберг, встреча затягивается из-за позиции Ирака по поводу предложенной министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ рекомендации по корректировке сделки. Страна не готова пойти на дополнительное сокращение добычи, при том что действующие обязательства Ирак выполняет не полностью.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОПЕК+

Комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось ранее в четверг и длилось около 3,5 часа, рекомендовал альянсу дополнительно сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года.

Действующее же соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года.

В свою очередь Россия, которая также участвует в сделке, в рамках соглашения обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей. Однако на заседании комитета ОПЕК+ Россия предложила исключить газовый конденсат, который, в отличие от стран ОПЕК, учитывается в статистике страны по добыче нефти и снижает показатель по соблюдению сделки. Так, по итогам ноября для РФ он составил 85,5%, сообщал министр ранее в декабре.

Страны ОПЕК+ согласились с предложением России исключить конденсат из расчетов квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в Вене по итогам заседания.

"Приняты рекомендации, которые мы представили — исключить из мониторинга объемы конденсата… Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть. Поэтому будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК", — сказал Новак, добавив, что "все согласны".

Он отметил, что новый расчет предполагается ввести с декабря. Министр также уточнил, что без учета конденсата добыча только нефти в России в октябре 2018 года была примерно на 760 тысяч баррелей в сутки ниже, и именно этот уровень планируется учитывать как базовый. Также, по его словам, при новой методике расчета квоты обязательство РФ по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ так и осталось бы на уровне 228 тысяч баррелей в сутки.

Однако квоты с учетом распределения дополнительного рекомендованного объема сокращения добычи в 500 тысяч баррелей еще не определены. Их планируется обсудить в пятницу, сказал Новак.