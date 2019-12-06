МИНСК, 6 дек — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.

"Позиция наша — это цена ближайшего от нас региона России — Смоленская область плюс расходы на транспортировку", — заявил Румас журналистам в пятницу.

Он также сообщил, что Белоруссия подготовила свои расчёты по компенсации из-за загрязненной нефти из РФ, хотела бы получить ясность по этому вопросу в ближайшее время.

"У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры… Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет", — заявил Румас.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.