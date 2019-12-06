МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, регулярно перевыполняющая обязательства по сокращению добычи нефти, в рамках корректировки сделки ОПЕК+ сохранит добычу на текущих уровнях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг рекомендовал альянсу дополнительно сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. В пятницу состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором обсуждения продолжатся. В настоящий момент договор, действующий до конца марта 2020 года, предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

"Саудовская Аравия сохранит добычу нефти на текущих уровнях в соответствии с условиями скорректированной сделки ОПЕК+", — пишет Блумберг.

По последним данным ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в октябре составляла 9,89 миллиона баррелей в сутки. При этом в рамках сделки ОПЕК+ страна обязалась сократить добычу на 322 тысячи баррелей в сутки с уровня октября 2018 года в 10,633 миллиона баррелей, то есть добывать не более 10,311 миллиона баррелей в сутки.