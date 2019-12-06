МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в ноябре в месячном выражении на 81 штуку, или на 3,8%, до 2 042 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 224 единицы, или на 10%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 38, или на 4,5%, и составил 810 штук, в Канаде — на 9, или на 6,2%, до 136 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на 28 штук, до 147 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц уменьшилось на 7 штук, до 417 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок снизилось на 6 единиц и составило 220 штук, в Африке осталось на уровне предыдущего месяца в 116 единиц. В Латинской Америке показатель вырос к октябрю на 7 штук, до 196 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.