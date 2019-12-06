ДОХА, 6 дек — ПРАЙМ. Саудовская фондовая биржа Tadawul объявила график первых торгов акциями государственной нефтяной компании Saudi Aramco после первичного публичного размещения (IPO), которые стартуют в среду, 11 декабря.

"Только в первый день торгов аукцион открытия для акций Saudi Aramco будет продлен на 30 минут. Он стартует в 9.30 и продлится до 10.30. Непрерывная торговля начнется в 10.30, а аукцион закрытия — в 15.00, как обычно", — говорится в сообщении на сайте биржи.

Saudi Aramco объявила 5 декабря итоги IPO. Благодаря бурному спросу, который более чем в четыре раза превысил объем предложения, акции размещены по верхней границе объявленного ранее диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продает инвесторам 1,5% акций за 25,6 миллиарда долларов. Вся Saudi Aramco исходя из цены размещения оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой компанией в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, рыночная капитализация которой составляет около 1,2 триллиона долларов.