СОЧИ, 6 дек — ПРАЙМ. Подписанный Россией и Белоруссией индикативный баланс беспошлинных поставок нефти на 2020 год не включает "перетаможку", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

"Нет", — сказал Козак журналистам в ответ на вопрос, включает ли подписанный баланс "перетаможку".

В начале декабря в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости, что Россия и Белоруссия подписали индикативный баланс беспошлинных поставок нефти в республику на 2020 год, не уточнив объем.

Межправительственное соглашение между странами предусматривает беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в размере 24 миллиона тонн в год, из которых 18 миллионов тонн перерабатываются на белорусских НПЗ, и пошлины от экспорта полученных нефтепродуктов остаются в бюджете республики. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имела право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве назвали "перетаможкой".

Премьер Белоруссии Сергей Румас ранее в пятницу в преддверии встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым перечислил "перетаможку" в числе 16 несогласованных вопросов в рамках углубления интеграции.