ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд ожидает, что рыночная капитализация нефтяной госкомпании Saudi Aramco скоро превысит 2 триллиона долларов.

"Это будет выше 2 триллионов (долларов — ред.)", — сказал он журналистам, говоря о капитализации Saudi Aramco. Позже министр добавил, что такой показатель может быть достигнут "скоро".

Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO. Благодаря бурному спросу, который более чем в четыре раза превысил объем предложения, акции размещены по верхней границе объявленного ранее диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продает инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов.

Вся Saudi Aramco исходя из цены размещения оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой компанией в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.