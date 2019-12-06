КИЕВ, 6 дек — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" на переговорах с "Газпромом" в Вене обсудил пути урегулирования судебных споров, заявил о готовности получить уже присужденные ему 3 миллиарда долларов газом, а также отказаться от новых исков в случае заключения нового выгодного долгосрочного контракта на транзит, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа… Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов)", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, на переговорах представители "Нафтогаза" заявили о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы, и если украинской компании "будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. "Именно это мы и сделали", — заявил топ-менеджер "Нафтогаза", добавив, что теперь Киев готов возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказать ЕК, что выполнил просьбу.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что переговоры РФ и Украины по газу идут интенсивно и в настоящий момент продолжаются на уровне компаний, Россия настроена на решение спорных вопросов.

"Сегодня эти переговоры продолжаются на корпоративном уровне, очень интенсивные. Даже в настоящий момент они продолжаются. Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства. Это ключевой вопрос на повестке дня. Также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим. В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины", — добавил он.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу обсудил с уполномоченным правительства Германии Георгом Графом Вальдерзее транзит газа через Украину. Миллер сообщил, что российская компания ожидает от Украины конструктивной позиции по комплексу вопросов, включая экономически обоснованные условия транзита с 2020 года. "Газпром" также обсудил с "Оператором ГТС Украины" условия транзита с 2020 года.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.