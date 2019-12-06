МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть уверенно растут на итогах заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.02 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,26%, до 64,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,99%, до 59,01 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания ОПЕК+. Так, в пятницу организация согласовала дополнительное сокращение добычи на первый квартал на 500 тысяч баррелей в сутки. По данным источника РИА Новости, дополнительное сокращение добычи нефти для членов ОПЕК составит 372 тысячи баррелей в сутки, а для стран, которые не входят в организацию, — 131 тысячу баррелей в сутки.

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится на первой неделе марта 2020 года, внеочередная встреча стран ОПЕК — 5 марта, а на 6 марта запланировано заседание ОПЕК+.

Трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 6 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на пять, до 663 агрегатов.