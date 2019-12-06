МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в пятницу объявили о новых сокращениях добычи нефти: альянс будет добывать еще на 500 тысяч баррелей в сутки меньше в первом квартале 2020 года.

Суммарно объем сокращения производства ОПЕК+ составит 1,7 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в сделку — 2,1 миллиона.

До пятничного заседания в Вене договор предусматривал сокращение добычи нефти до конца марта 2020 года в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции сообщил, что ОПЕК+ удалось договориться о необходимости учитывать добычу нефти без конденсата по методике, которой пользуется ОПЕК. В частности, Россия теперь будет сокращать добычу нефти без конденсата в объеме 300 тысяч баррелей в сутки.

При этом новый базовый уровень отсчета сокращения нефти без конденсата для России, по его словам, составит 10,626 миллиона баррелей в сутки. Ранее страна сокращала добычу нефти с конденсатом на 228 тысяч баррелей в сутки.

Как пояснил Новак, газовый конденсат, который учитывается в российской статистике по добыче нефти, является при расчетах довольно волатильным показателем. "Поскольку Россия является крупной газодобывающей страной, для нее это существенный показатель", — отметил он.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Саудовская Аравия уже не раз перевыполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+. На этот раз министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд заверил, что обязательства страны по сокращению добычи в рамках сделки в первом квартале 2020 года вырастут еще на 167 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, целевой уровень по добыче нефти страны с 1 января 2020 года составит 10,144 миллиона баррелей в сутки. А с учетом добровольного дополнительного сокращения на еще 400 тысяч баррелей в сутки Саудовская Аравия намерена добывать нефть на уровне 9,744 миллиона баррелей в сутки. Однако перевыполнять обязательства в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия намерена только при полном соблюдении условий сделки всеми ее участниками.

РЕАКЦИЯ ЦЕНЫ НЕФТИ

После оглашения результатов встречи ОПЕК+ рост нефтяных цен достиг 2% — нефть марки Brent приблизилась к отметке в 64,8 доллара за баррель, WTI — 59,8 доллара за баррель. Вечером в пятницу увеличение котировок замедлилось до 1,4% и 1,1% соответственно.

"На рынке в следующем году с высокой степенью вероятности может быть избыток предложения из-за замедления экономического роста и ожидаемого роста добычи нефти в США, Норвегии и Бразилии. Поэтому решение ОПЕК+ скорее стабилизирует цены, чем приведет к устойчивому росту. Стабилизация цен выше 60 долларов за баррель в 2020 году уже была бы большой победой для картеля", — прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Следующая череда встреч по определению дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+ состоится в начале марта 2020 года: заседание министерского мониторингового комитета — на первой неделе месяца, внеочередная встреча стран ОПЕК — 5 марта, а на 6 марта запланировано общее заседание ОПЕК+.