МЕХИКО, 7 дек /ПРАЙМ/. Генеральный директор мексиканской нефтяной корпорации Petroleos Mexicanos (Pemex) Ромеро Оропеса сообщил в пятницу об обнаружении в штате Табаско объёмного месторождения с подтверждёнными запасами в 500 миллионов баррелей эквивалента сырой нефти.

"Мы можем подтвердить существование гигантского месторождения в 500 миллионов баррелей сырой нефти в категории 3P — доказанные", — сообщил Оропеса президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, заявление опубликовало издание Financiero.

Оропеса подчеркнул, что работы по бурению скважин уже ведутся, что позволит в следующем году получить на этом месторождении до 69 тысяч баррелей в день из 11 скважин, а также 8,5 миллиона кубометров газа. В 2021 году Pemex рассчитывает нарастить добычу до 110 тысяч баррелей в сутки и 11,6 миллиона кубометров газа при общих инвестициях в 667 миллионов долларов.

Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляла около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев 2019 года превысил 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).

Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах.