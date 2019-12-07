АЛМА-АТА, 7 дек /ПРАЙМ/. Казахстан по состоянию на ноябрь перевыполняет обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан ведет активное сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка. По итогам 11 месяцев 2019 года Казахстан перевыполняет принятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, сократив добычу на 56 тысяч баррелей в сутки ниже необходимого уровня (1,86 миллиона баррелей в сутки)", — говорится сообщении.

Отмечается, что Казахстан поддержал принятое в пятницу в Вене на конференции ОПЕК+ решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года.

"Казахстан поддержал данное решение, приняв на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти на 17 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, текущие обязательства Казахстана в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года, составляют 1,843 миллиона баррелей в сутки", — заявляет министерство.