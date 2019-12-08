Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за поставок грязной нефти из РФ
МИНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой в страну из России загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу "Дружба".
"Белоруссия рассчитывает на компенсацию в размере около 70 миллионов из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти", — сообщает в воскресенье агентство Белта со ссылкой на Семашко.
По его словам, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России.
Кроме того, Семашко по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи заявил, что стороны решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Минска.
"Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20191208/830658658.html