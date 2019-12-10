МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil завершила продажу своих активов в Норвегии, которые оцениваются в 4,5 миллиарда долларов, в пользу Vаr Energi AS, принадлежащей Eni и HitecVision, следует из релиза итальянской компании.

"Vаr Energi, которая принадлежит Eni и HitecVision, сегодня завершила приобретение добычных активов ExxonMobil в Норвегии, что было согласовано 26 сентября текущего года", — говорится в релизе Eni.

Как сообщалось в сентябре, сумма сделки оценивалась в 4,5 миллиарда долларов и она касается долевого участия в более чем 20 месторождениях, оператором которых выступает в основном Equinor.

Уточняется, что в результате приобретения активов покупатель увеличит добычу на 150 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Суммарный уровень добычи таким образом составит 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, а в 2023 году, согласно прогнозам, — примерно 350 тысяч.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, — крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших по размеру капитализации.