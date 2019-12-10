МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,93 доллара за баррель с прежних 63,59 доллара, а на 2020 год — до 60,51 доллара за баррель с 60,1 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,74 доллара против ноябрьской оценки в 56,45 доллара, на 2020 год — до 55,01 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,6 доллара.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки, до 12,25 миллиона баррелей в сутки против ноябрьского прогноза в 12,29 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2020 год также понижен — на 110 тысяч баррелей, до 13,18 миллиона баррелей в день против предыдущего прогноза в 13,29 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,99 миллиона баррелей в сутки.

По оценке министерства, страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которое в настоящий момент длится до конца марта 2020 года, вероятно, примут решение продлить срок действия своей нефтяной сделки на весть следующий год на фоне прогнозов роста нефтяных запасов в мире.

EIA напоминает, что 6 декабря страны ОПЕК+ приняли решение увеличить объем сокращения своей добычи в первом квартале 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки — до общего показателя в 1,7 миллиона баррелей в день с октября 2018 года.

"EIA полагает, что сокращение добычи нефти ОПЕК и Россией будет действовать до конца 2020 года", — сообщается в докладе. В качестве причины для продления соглашения управление указывает ожидающийся рост запасов нефти в мире.