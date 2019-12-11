МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти в месячном выражении на 193 тысячи баррелей в сутки — до 29,551 миллиона баррелей в сутки, при этом вновь усилиями Саудовской Аравии группа увеличила процент перевыполнения сделки ОПЕК+ — до 46% с октябрьских 23%, следует из доклада организации за ноябрь со ссылкой на данные вторичных источников.

"Согласно данным вторичных источников, общая добыча нефти 14 стран ОПЕК в среднем в ноябре составила 29,55 миллиона баррелей в сутки, что на 193 тысячи баррелей в сутки ниже предыдущего месяца. Добыча нефти увеличилась в основном в Эквадоре, Кувейте и Ливии, тогда как снизилась в Саудовской Аравии, Анголе, Ираке и Иране", — сообщается в докладе.

В рамках соглашения ОПЕК+ 11 стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти наряду со странами "не ОПЕК", снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 1,185 миллиона баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили сделку в ноябре на 146% против 123% месяцем ранее.

Основной груз сокращения добычи вновь пришелся на Саудовскую Аравию, которая в ноябре добывала 9,85 миллиона баррелей нефти в сутки. Это на 461 тысячу баррелей в сутки ниже целевого уровня по добыче нефти королевства в рамках сделки ОПЕК+ (10,311 миллиона баррелей до конца 2019 года) и является добровольным сокращением. Таким образом, Эр-Рияд перевыполнил свои обязательства по сделке почти в 3,5 раза.

Что касается Анголы, которая также оказалась в лидерах по выполнению сделки, то добыча нефти в стране падает по естественным причинам. В число не соблюдающих сделку стран ОПЕК вошли Экваториальная Гвинея, Нигерия и Эквадор, заявивший о выходе из организации с января 2020 года. Также соглашение не полностью выполняли ОАЭ, Ирак, Габон.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд 6 декабря после встречи ОПЕК+ заявил, что королевство намерено продолжать добровольно перевыполнять соглашение, но только при полном соблюдении условий сделки всеми ее участниками. ОПЕК+ на этой встрече приняла решение углубить сокращение добычи в первом квартале 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки — до 1,7 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ В РФ

В докладе также сообщается, что ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2019 году до 11,43 миллиона баррелей в сутки с 11,41 миллиона баррелей в сутки в предыдущем прогнозе.

В 2020 году ОПЕК по-прежнему ожидает добычу в РФ на уровне 11,5 миллиона баррелей в сутки.

"После более высокого, чем ожидалось, объема добычи нефти в России в октябре и ноябре, прогноз по добыче за четвертый квартал 2019 года был повышен на 70 тысяч баррелей в день, до среднего уровня в 11,41 миллиона баррелей в сутки. Это привело к пересмотру годового прогноза по росту добычи в России в сторону повышения на 20 тысяч баррелей в сутки в среднем — до 80 тысяч баррелей в сутки 2019 году", — говорится в докладе.

"В России и Казахстане добыча нефти, как ожидается, увеличится на 0,08 миллиона баррелей в сутки и 0,01 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня в 11,43 миллиона баррелей в сутки и 1,82 миллиона баррелей в сутки соответственно", — отмечается в документе.

Добыча в России в 2018 году оценивается в 11,35 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца 2019 года, и, по достигнутым в декабре новым договоренностям альянса — на 1,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. В рамках сделки Россия до конца года сокращает добычу нефти (уже без учета газового конденсата) на 228 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале — на 300 тысяч.

СПРОС НА НЕФТЬ В МИРЕ

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2019-2020 годы на уровне 0,98 миллиона и 1,08 миллиона баррелей в сутки соответственно. "Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 0,98 миллиона баррелей в сутки, без изменений по сравнению с прогнозом в докладе за прошлый месяц. Согласно прогнозу, общий объем потребления нефти в мире составит в среднем 99,8 миллиона баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

По прогнозам ОПЕК, в 2019 году сильнее всего спрос вырастет в Китае — на 350 тысяч баррелей в сутки, до 13,06 миллиона баррелей в сутки. Совокупно в остальных странах АТР рост спроса составит 300 тысяч баррелей в сутки, до уровня 13,93 миллиона баррелей в день. Также спрос увеличится в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Спрос на нефть в Европе останется приблизительно на уровне 2018 года — 14,3 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ДОБЫЧИ В США

В декабрьском докладе говорится, что ОПЕК сохраняет прогноз по росту добычи нефти США в 2019 году на уровне 1,2 миллиона баррелей в день, в 2020 году — на уровне 1,02 миллиона баррелей в день.

Как и прежде, ожидается, что добыча нефти в США в текущем году вырастет до 12,19 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году достигнет 13,2 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозу организации, основной рост добычи придется на сланцевую нефть, хотя темпы роста и замедлятся — с 1,16 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 0,97 миллиона баррелей в следующем году. Рост добычи нефти в Мексиканском заливе останется на уровне 0,13 миллиона баррелей в сутки ежегодно, а вот добыча на традиционных месторождениях продолжит снижаться в 2019-2020 годах.

"Судя по текущему тренду снижения буровой активности в США и усилению дисциплины затрат независимых производителей, это определенно отразится на добыче нефти в Соединенных Штатах (в 2020 году — ред.), особенно, на сланцевых месторождениях", — пишет ОПЕК в докладе.

Организация отмечает, что даже запас незавершенных скважин в регионах по добыче сланцевой нефти и расширение транспортной инфраструктуры в бассейне Пермиан (Permian) не сможет существенным образом сгладить тенденцию замедления роста добычи нефти в США.