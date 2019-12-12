МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. РФ в ноябре выполнила сделку ОПЕК+ на 74% против 81% в октябре, все страны вне ОПЕК — на 61% после перевыполнения условий соглашения в октябре на 3%, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России снизилась в ноябре на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 11,24 миллиона баррелей в сутки, но при этом осталась на 55 тысяч баррелей в сутки выше показателя, установленного в рамках сделки ОПЕК+.

Среди стран вне ОПЕК, участвующих в сделке, сильнее всех перевыполнил ее условия Казахстан — почти в три раза. Сократили добычу существенно больше установленных квот также Мексика и Азербайджан.

ИЗБЫТОК СЫРЬЯ

МЭА ожидает переизбытка предложения нефти на рынке в первом квартале 2020 года, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи в этот период.

"Если все страны будут придерживаться своих новых обязательств, и Саудовская Аравия выполнит добровольное сокращение добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки, то падение добычи (группы — ред.) по сравнению с нынешним уровнем составит 0,5 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

Организация отмечает, что с учетом нового решения ОПЕК+, а также ожиданий более слабого роста предложения со стороны Бразилии, Ганы и США прогноз по росту поставок на рынок нефти в 2020 году в целом от всех стран, не входящих в организацию, понижен до 2,1 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в прошлом докладе.

"Но даже так, учитывая, что наш прогноз по спросу остался неизменным, на рынке все еще может возникнуть переизбыток в размере 0,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года", — предупреждает агентство.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца 2019 года и, по достигнутым в декабре новым договоренностям альянса — на 1,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. В рамках сделки Россия до конца года сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале — на 300 тысяч.

Минэнерго России, а также ОПЕК не раз отмечали, что методика расчетов МЭА и стран ОПЕК+ по выполнению венской сделки зачастую расходится.

ПРОГНОЗ СПРОСА

Агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на уровне 1 и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в декабрьском докладе агентства.

"На 2019 и 2020 годы мы оставили без изменений наши прогнозы роста мирового спроса на нефть на уровне 1 и 1,2 миллиона баррелей в день соответственно", — сообщает агентство.

Таким образом, глобальный спрос на нефть, по прогнозам МЭА, по итогам 2019 года составит 100,2 миллиона баррелей в сутки.

МЭА при этом отмечает, что, по его мнению, по итогам текущего года спрос на нефть в странах ОЭСР сократится на 75 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем за прошлый год, что станет первым таким снижением с 2014 года.

"Следовательно, весь рост мирового спроса на нефть в этом году будет приходиться на страны, не входящие в ОЭСР, в частности, на Китай", — также говорится в докладе.

НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в октябре вновь снизились и на 2,9 миллиона баррелей находились ниже своего среднего значения за последние пять лет, который является целевым показателем по действующей сделке ОПЕК+, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР в октябре снизились на 32,5 миллиона баррелей, до 2,904 миллиарда баррелей. Они были на 2,9 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя", — отмечается в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).