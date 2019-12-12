МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инвестиционная активность нефтяных компаний после предоставления им льгот не усиливается, по итогам года министерство финансов планирует представить доклад об эффективности этих поддерживающих мер, сообщил в ходе заседания правительства первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

"По итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот, потому что видим, что инвестиционная активность, к сожалению, от предоставленных льгот нефтяных компаний не увеличивается", — сказал он.

"В планах компаний в текущем году выплатить за счет дополнительных доходов себе дивиденды", — в связи с этим также отметил он.