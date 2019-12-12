МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в ноябре, по предварительным данным, вырос на 235 тысяч баррелей в день, или на 13,3% по сравнению с окончательными данными за октябрь, составив 2,016 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 8,2% выше прогноза организации.

Согласно итоговым данным за октябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,78 миллиона баррелей в день.

В том числе средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в ноябре составил 1,711 миллиона баррелей в день, что на 13,2% выше прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 277 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 28 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в ноябре газа составил 333,2 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 3,2% ниже прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.