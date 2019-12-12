МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербии по "Турецкому потоку" уже 31 мая будущего года.

"Я спросил его прямо: господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдет в Сербию (через Болгарию, — ред.)? Он сказал: 31 мая. Я говорю: 31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (имеется в виду балканский фрагмент "Турецкого потока", — ред.) пойдет в Сербию", — рассказал Макаров во время видеомоста российских и болгарских парламентариев.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Болгарию за медленное строительство своего отрезка "Турецкого потока". В ответ Борисов объяснил, что строительство идет в соответствии с требованиями ЕС и пригласил Путина лично проинспектировать строительство.