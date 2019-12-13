МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти ускорился в пятницу днем, цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов на признаках скорого заключения торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 64,98 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее показатель достигал 65,05 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 0,93%, до 59,73 доллара за баррель.

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают появившиеся в четверг сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки. После это появились сообщения, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

"Аппетит к риску резко пошел вверх после того, как Трамп дал понять, что он заключил сделку с Китаем. Это позитивный фактор для прогнозов по мировому спросу на нефть", — сказал агентству Рейтер старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).