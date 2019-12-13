ВЕНА, 13 дек — ПРАЙМ. Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет, сообщил в пятницу РИА Новости исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В пятницу в Вене состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с исполнительным директором "Нафтогаза Украины" Юрием Витренко.

"Идёт продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко.

"Есть предварительные договорённости, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли договорённость о подписании контракта по транзиту газа.

По его словам, дата следующих переговоров пока не определена, все зависит от прогресса.