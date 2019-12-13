МОСКВА, 13 декабря — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти ускорился в пятницу вечером, цена барреля марки WTI впервые с 17 сентября поднялась выше 60 долларов за баррель после сообщения о согласовании первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,2%, до 64,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1%, до 59,77 доллара за баррель. Минутами ранее эта стоимость превышала 60 долларов за баррель.

Цены на нефть резко подскочили после сообщения минкоммерции КНР о том, что США и Китай согласовали текст первой части торгового соглашения.

Заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь также отметил на пресс-конференции, что первая часть торгового соглашения состоит из девяти пунктов. Эту информацию подтвердил и американский президент Дональд Трамп. Он также сообщил, что пошлины, запланированные на 15 декабря, не вступят в силу, а США незамедлительно начнут переговоры с Китаем о "второй фазе" торгового соглашения. Минфин Китая также сообщил, что страна решила отменить пошлины в отношении США, которые должны были вступить в силу в воскресенье.