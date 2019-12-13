МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть уверенно растут в пятницу вечером в ожидании инвесторами скорого заключения торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,34%, до 65,06 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,17%, до 59,88 доллара за баррель.

На воскресенье было намечено очередное повышение импортных пошлин США на товары из Китая как очередной этап "торговой войны" между странами, которая негативно влияет на глобальную экономику, а значит, и на спрос на нефть. Но на пресс-конференции ранее в пятницу заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь сообщил, что США и Китай согласовали текст первой части торгового соглашения, и американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины не вступят в силу.

Также в центре внимания инвесторов были выборы в Великобритании, по итогам которых большинство в парламенте получила консервативная партия, что способствует снижению неопределенности в отношении перспектив выхода страны из ЕС (Brexit).

"Аппетит к риску среди финансовых инвесторов в настоящее время, вероятно, останется высоким благодаря соглашению между США и Китаем и разрешению неопределенности с Brexit", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg). Эксперт также отметил, что это пойдет на пользу ценам на нефть.