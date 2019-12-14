МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Пожар разгорелся около четырех часов утра (06.00 мск) на нефтеперерабатывающем заводе Total во французском департаменте Приморская Сена, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию.

Указывается, что пожар продолжается, но его удалось взять под контроль.

"Надлежащие меры внутреннего реагирования <…> были немедленно предприняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) были предупреждены", — сообщила компания.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.